Китайка постави световен рекорд на старта на Диамантената лига в Сямън

Диамантената лига в Сямън започна със световен рекорд. Представителката на домакините Зий Ян подобри върховото постижение в света за всички времена при девойките под 20 години в хвърлянето на копие, след като още в първия си опит изпрати уреда на 71.74 метра. С този резултат тя излезе и на второ място във вечната световна ранглиста при жените, като преди нея е единствено световната рекордьорка Барбора Шпотакова.

Второто място зае норвежката Сигрид Бордже с 65.00 м, а трета се нареди двукратната европейска сребърна медалистка Адриана Вилагош (Сърбия) с 63.64 м.

