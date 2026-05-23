Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Китайка постави световен рекорд на старта на Диамантената лига в Сямън

Китайка постави световен рекорд на старта на Диамантената лига в Сямън

  • 23 май 2026 | 14:24
  • 681
  • 0

Диамантената лига в Сямън започна със световен рекорд. Представителката на домакините Зий Ян подобри върховото постижение в света за всички времена при девойките под 20 години в хвърлянето на копие, след като още в първия си опит изпрати уреда на 71.74 метра. С този резултат тя излезе и на второ място във вечната световна ранглиста при жените, като преди нея е единствено световната рекордьорка Барбора Шпотакова.

Второто място зае норвежката Сигрид Бордже с 65.00 м, а трета се нареди двукратната европейска сребърна медалистка Адриана Вилагош (Сърбия) с 63.64 м.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Кипроно преследва злато в Юджийн

Кипроно преследва злато в Юджийн

  • 23 май 2026 | 10:53
  • 503
  • 0
Куджур си върна рекорда на Индия на 100 метра и се класира за Игрите на Британската общност

Куджур си върна рекорда на Индия на 100 метра и се класира за Игрите на Британската общност

  • 23 май 2026 | 10:34
  • 584
  • 0
Мърфи с впечатляващ дубъл на 200 и 400 метра на шампионата на Океания

Мърфи с впечатляващ дубъл на 200 и 400 метра на шампионата на Океания

  • 23 май 2026 | 10:18
  • 821
  • 1
Традиционният турнир по дуатлон за Купа "Плевен" ще е на 24 май в парк "Кайлъка"

Традиционният турнир по дуатлон за Купа "Плевен" ще е на 24 май в парк "Кайлъка"

  • 22 май 2026 | 18:55
  • 1222
  • 0
Кипчоге преследва история на маратона в Кейптаун

Кипчоге преследва история на маратона в Кейптаун

  • 22 май 2026 | 17:14
  • 588
  • 0
“Формула 1 в леката атлетика“? Athlos обяви своя дебют в Лондон

“Формула 1 в леката атлетика“? Athlos обяви своя дебют в Лондон

  • 22 май 2026 | 17:00
  • 2384
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

  • 23 май 2026 | 07:46
  • 31495
  • 19
Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

  • 23 май 2026 | 13:37
  • 5726
  • 19
Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

  • 23 май 2026 | 15:25
  • 993
  • 0
26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

  • 23 май 2026 | 08:38
  • 16643
  • 10
Лудогорец се разделя с Хьогмо още преди мача срещу ЦСКА?

Лудогорец се разделя с Хьогмо още преди мача срещу ЦСКА?

  • 23 май 2026 | 09:03
  • 26538
  • 73
Янтра трябва да направи последната крачка! Четири отбора се борят за оцеляване във Втора лига

Янтра трябва да направи последната крачка! Четири отбора се борят за оцеляване във Втора лига

  • 23 май 2026 | 09:13
  • 10508
  • 10