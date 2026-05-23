Куджур си върна рекорда на Индия на 100 метра и се класира за Игрите на Британската общност

Анимеш Куджур и Гуриндервир Сингх направиха истинско шоу в първия ден на Националното състезание по лека атлетика на Индия в петък, подобрявайки националния рекорд на 100 метра за мъже с 0.03 секунди в рамките на няколко минути.

В първия полуфинал Гуриндервир първо пробяга дистанцията за 10.17 секунди, с което подобри досегашния национален рекорд на Анимеш от 10.18 секунди. Само минути по-късно обаче, във втория полуфинал, Анимеш пресече финалната линия с време 10.15 секунди, за да си върне рекорда и същевременно да покрие норматива за участие в Игрите на Британската общност.

Интересното е, че Гуриндервир е намалил темпото в последната част на бягането си, като по-късно дори заяви: “Пробягах само първите 80 метра“.

Треньорът Джеймс Хилиър вярва, че Гуриндервир може да постигне още по-добро време на финала в събота, но е изключително развълнуван да види как двама от неговите възпитаници се мотивират взаимно по този начин.

“Точно за това говорех преди няколко години. Те започнаха да си подобряват рекордите един на друг и време под 10.1 секунди вече е напълно достижимо. Много е вълнуващо. Всичко започва да се нарежда за тези момчета и те започват да вярват, че 10.1 секунди вече не е невъзможно“, коментира Хилиър.

Въпреки че нямаше други национални рекорди в първия ден, Сийма Калирамна си осигури квота за Игрите на Британската общност в хвърлянето на диск за жени със златен опит от 57.29 метра.

Анси Соджан спечели златото в скока на дължина за жени с най-добър опит от 6.75 метра, което е рекорд на турнира, но не успя да покрие норматива за Игрите от 6.84 метра.