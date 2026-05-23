Кипроно преследва злато в Юджийн

Сребърният медалист от Световното първенство по крос-кънтри за юноши под 20 години Емануел Кипроно е насочил поглед към първата си световна титла на шампионата в Юджийн, Орегон. Той постигна впечатляваща победа в бягането на 3000 метра по време на квалификациите на кенийската атлетическа федерация, които се проведоха в петък.

Според критериите за селекция, първият атлет, пресякъл финалната линия, си осигурява автоматична квота, докато вторият член на отбора ще бъде определен от съдийска комисия. Кипроно категорично затвърди своята класа, спирайки хронометъра на 7:35.4, за да грабне победата. Времето му е значително по-добро от норматива за участие в Юджийн, който е 8:04.00.

Елкана Санутия също слезе под квалификационния стандарт с време 7:59.6, а Енок Туйтоек допълни подиума с 8:01.0. Това представяне е поредното силно бягане за Кипроно, който вече започна успешно кампанията си за 2026 г., спечелвайки сребро на Световното първенство по крос-кънтри в Талахаси на 10 януари.

Тогава той записа време 23:20, за да си осигури сребърния медал в изцяло кенийски подиум, където Франклин Кибет взе златото (23:18), а Андрю Аламиси – бронза (23:28). Кипроно разкри, че триумфът му е резултат от щателна подготовка. “Тренирах много добре за това състезание. На финала усещах, че тялото ми е в добра форма.“

Сребърният му медал от Световното по крос-кънтри само е изострил апетита му за по-големи успехи на световната сцена.

“Спечелих сребро на Световното по крос-кънтри и знаех, че имам още много потенциал, но все пак не бях доволен.“

Сега фокусът му е изцяло насочен към Юджийн. “Искам да отида в Америка и да се върна със злато, за да зарадвам кенийските си фенове.“

Снимки: Imago