Мърфи с впечатляващ дубъл на 200 и 400 метра на шампионата на Океания

Австралийският атлет Ейдън Мърфи продължи своя забележителен пробивен сезон, като постигна дубъл в дисциплините на 200 и 400 метра по време на шампионата на Океания. Първенството се проведе на стадион в Дарвин между 18 и 22 май.

Мърфи първо спечели златото на 400 метра във вторник (19 май), като триумфира с рекордно за шампионата време от 44.44 секунди. Това е второто най-бързо постижение на атлет от Океания в историята. Той подобри предишния рекорд на първенството с цели 1.40 секунди, който принадлежеше на досегашния шампион Люк ван Рейтинген. Този път Ван Рейтинген остана трети с време 45.04, а сребърният медал отиде при Томас Рейнолдс с 44.69.

Два дни по-късно Мърфи се завърна на пистата, за да спечели своята серия на 200 метра с нов рекорд на шампионата от 20.28 секунди (-0.4 м/с). Само два часа и половина след това, във финала, той беше още по-бърз и финишира за 20.05 секунди (0.6 м/с), което е второто му най-добро време в кариерата.

Това е поредната стъпка в стремглавия възход на 22-годишния атлет. Преди тази година неговото лично постижение на 200 метра беше 20.41, поставено през 2022 г. като юноша под 20 години, докато на 400 метра беше слизал под 46 секунди само веднъж с най-добро време от 45.97.

Той подобри личния си рекорд на 400 метра до 45.12 в първото си състезание за годината, а през февруари слезе под 45 секунди с време 44.81. Две седмици по-късно подобри и постижението си на 100 метра до 10.23, преди да разбие рекорда си на 200 метра с 19.88 на австралийския шампионат. Там той завърши втори след Гаут Гаут и стана вторият най-бърз мъж от Океания в историята на тази дистанция.

Съвсем наскоро Мърфи представи Австралия в щафетата 4х400 метра на Световните щафети в Габороне, където отборът завърши трети с време 2:55.20, превръщайки се в четвъртата най-бърза нация в историята. Мърфи бяга на последния пост и записа впечатляващо време от 43.79 секунди.

“Две години работих здраво в тишина и съм щастлив, че съм тук точно сега и най-накрая виждам как всичко се отплаща“, заяви Мърфи. “Мисля, че направих перфектното бягане“, добави той за победата си на 400 метра.

“Беше наистина удовлетворяващо да спечеля. Радвам се, че Том беше до мен, той ме тласкаше до самата финална линия. Не бих могъл да го направя без него и Люк. Ако националният рекорд не бъде подобрен тази година, ще бъде следващата. Въпрос на време е.“

От многото рекорди на шампионата, които паднаха в Дарвин, повечето бяха в спринтовите и препятствените дисциплини.

Зоуи Хобс подобри рекорда на първенството на 100 метра при жените, печелейки с 11.00 секунди (0.9 м/с). Новозеландката подобри собствения си рекорд от 11.09, поставен през 2022 г., и остави далеч зад себе си австралийката Ебъни Лейн, която финишира втора с 11.32.

Джошуа Азопарди спечели титлата на 100 метра при мъжете с 10.21 (-1.0 м/с), след като изравни рекорда на шампионата от 10.19 в полуфиналите. Джаксън Роу, който беше записал 10.19 с попътен вятър в сериите, взе среброто във финала с 10.26.

Камерън Макентайър стана първият атлет, хвърлил копието над 80 метра на шампионата на Океания, като спечели с опит от 80.53 метра във втория си опит.

В изключително оспорвана надпревара в скока на дължина при жените Брук Бушкуел победи с 6.70 метра, изпреварвайки 19-годишната Делта Амидзовски, която скочи 6.69 метра. И двете атлетки надминаха значително предишния рекорд на шампионата от 6.50 метра, поставен през 2019 г.

Мишел Дженеке спечели 100 метра с препятствия при жените с рекорд на шампионата от 12.87 (1.1 м/с), докато Сара Карли подобри собствения си рекорд на 400 метра с препятствия от 2022 г. с време 55.33.

Австралиецът Матю Хънт спечели 400 метра с препятствия при мъжете с рекордното за шампионата време от 49.77. Програмата приключи в петък със смесената щафета 4х400 метра, където Нова Зеландия триумфира с 3:19.39, също нов рекорд на първенството.

Сред другите победители се отличи австралиецът Люк Бойс, който спечели 800 метра при мъжете с повече от три секунди преднина, записвайки 1:46.83. Неговият сънародник Юал Рийт преодоля 2.28 метра, за да спечели скока на височина.

Новозеландецът Джако Гил спечели тласкането на гюле при мъжете с 19.97 метра, изпреварвайки съотборника си Ник Палмър, който тласна на 19.85 метра. В хвърлянето на копие при жените триумфира друга новозеландка – Тори Мурби с 60.40 метра, а Лорън Брус добави още една титла за страната си в хвърлянето на чук със 70.64 метра.

