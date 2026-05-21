Синер и Джокович са в различни половини на жребия за "Ролан Гарос"

  21 май 2026 | 15:55
Яник Синер и Новак Джокович попаднаха в противоположни половини на схемата на „Ролан Гарос“ след официалната церемония в четвъртък.

Водачът в ранглистата на ATP Синер пристига на турнира от Големия шлем на клей със серия от 29 поредни победи и ще започне участието си срещу френския участник с „уайлд кард“ Клеман Табюр. 24-годишният Синер ще се опита да стане едва седмият мъж в Откритата ера, който завършва кариерен Голям шлем с титла на „Ролан Гарос“.

Трикратният шампион в Париж Новак Джокович започва поредния си опит за 25-а титла от Големия шлем срещу Джовани Мпечи Перикар и може да срещне звездата от #NextGenATP Жоао Фонсека в третия кръг. Сърбинът е в същата половина на схемата като втория поставен и финалист от 2024 година Александър Зверев, който започва срещу французина Бенжамен Бонзи.

В четвъртината на Зверев е и любимецът на домакините Артур Фис, който стартира кампанията си срещу Стан Вавринка. 41-годишният швейцарец, триумфирал на „Ролан Гарос“ през 2015 година, играе последния си сезон в ATP тура.

Каспер Рууд, двукратен финалист на турнира от Големия шлем на клей, е потенциален съперник на Джокович в четвъртия кръг. Норвежецът достигна финала в Рим миналата седмица и продължава участието си в Женева, където вече е на четвъртфинал.

Снимки: Gettyimages

