Може ли Рууд да развали италианския празник на Синер

Яник Синер ще преследва история на "Мастърс"-а в Рим, където ще се опита да завърши "кариерен златен "мастърс" на родна земя във Вечния град.

На пътя му на Campo Centrale застава Каспер Рууд, който е на финал в Рим за първи път и ще търси първата си победа срещу италианеца. Синер води на Рууд с 4:0 в преките им срещи, включително доминиращ успех с 6:0, 6:1 на четвъртфиналите в Рим миналата година. Норвежецът никога не е печелил сет срещу италианеца, но водачът в схемата не приема нищо за даденост преди последната им среща.

„Мисля, че в момента той играе много, много по-добър тенис, така че очаквам да бъде много трудно“, каза Синер преди финала. „Всеки мач, всяка седмица е много различна. Просто съм щастлив, че съм тук на финал. Това е специален турнир за мен и за италианците и просто ще се опитам да дам най-доброто от себе си.“

Синер се стреми да се присъедини към Новак Джокович като едва втория играч, спечелил всичките девет турнира от сериите "Мастърс" от началото им през 1990 г. Лидерът в ранглистата влиза във финала с рекордна серия от 33 поредни победи в "Мастърс" турнири, след като по-рано тази седмица надмина предишното постижение на Джокович от 31 победи, побеждавайки Андрей Рубльов.

24-годишният тенисист е почти недосегаем на ниво "Мастърс" през последните шест месеца, като спечели титлите в Париж, Индиън Уелс, Маями, Монте Карло и Мадрид, за да стане първият играч в историята, спечелил пет поредни титли от "Мастърс".

Ако Синер спечели своята 10-а титла от "Мастърс" в неделя, той ще стане първият италиански шампион в Рим след Адриано Паната през 1976 г. Синер не е губил сет в нито един от предишните девет финала на това ниво, които е спечелил.

Рууд обаче може да черпи увереност от представянето си във Вечния град и от допълнителното време за възстановяване, което имаше. Норвежецът постигна победа с 6:1, 6:1 на полуфинала в петък срещу Лучано Дардери и само веднъж е губил повече от четири гейма в сет по пътя към четвъртия си финал от "Мастърс".

„Просто трябва да се опитам да подходя към него като към всеки друг мач“, каза Рууд преди финала. „Да не мисля за голямата вълна насреща — цялата инерция, която той натрупва, цялата увереност и рекордите, които поставя и чупи. В крайна сметка Синер е човек. Трябва да се опитам да мисля така, доколкото мога. Миналата година той ме отвя от корта. И двамата ще го помним. Надявам се този път да не е така. Ще се опитам да остана в своята лента, да бъда концентриран върху нещата, които правя добре. Знам, че срещу него трябва да вдигнеш нивото си два или три пъти, за да се задържиш в мача.“

Who will win their first Rome title? 🇮🇹 🤔#IBI26 pic.twitter.com/lveoJlNJXM — Tennis TV (@TennisTV) May 16, 2026

27-годишният Рууд има баланс 21-6 в Рим, като преди това е достигал три полуфинала на Foro Italico. Той вече е вкусвал успеха на ниво "Мастърс", след като спечели титлата в Мадрид миналия сезон. Норвежецът е шестият активен играч, достигнал финал и на трите клей турнира от "Мастърс" — Монте Карло, Мадрид и Рим.

Рууд може да има предимство и заради допълнителното време за възстановяване, след като полуфиналът на Синер срещу Даниил Медведев беше прекъснат от дъжд късно в петък и завършен в събота следобед. Световният №1 беше подложен на физическо изпитание при победата си с 6:2, 5:7, 6:4 за два часа и 37 минути.

One of the world’s most beautiful tennis courts, but make it miniature! 😍🏟️#IBI26 pic.twitter.com/YjTx6v9hNs — Tennis TV (@TennisTV) May 16, 2026

Рууд, който има 14 титли на ниво ATP, изпадна от топ 20 след отпадането си на четвъртфиналите в Мадрид миналия месец, но ще се изкачи до №15 в ранглистата на живо, ако се присъедини към Джокович и Якуб Меншик и стане третият мъж, победил Синер този сезон.

Тъй като Синер също се стреми да се присъедини към Рафаел Надал от 2010 г. като едва втория играч, спечелил трите клей турнира от "Мастърс" в един и същи сезон, сцената е готова за вълнуващ финал в Рим, насрочен за 18:00 часа.

Следвай ни:

Снимки: Imago