Джокович: Винаги имам вярата по време на турнир от "Шлема"

В навечерието на „Ролан Гарос“, което съвпада и с неговия 39-и рожден ден, Новак Джокович признава, че е преминал през „трудни моменти с тялото си през последните шест до осем месеца“. Но когато е здрав, сърбинът заявява, че „винаги има“ вярата, че може да се бори за титли от Големия шлем.

24-кратният шампион на сингъл от Големия шлем продължава преследването си на рекордна 25-а титла от Шлема тази година в Париж, след като през януари на Australian Open остана на един мач от трофея. Там той изненада Яник Синер на полуфиналите, преди да загуби от Карлос Алкарас.

Той постигна това без нито един турнир преди надпреварата — ситуация, в която Джокович се намира отново, след като изигра само един мач през сезона на клей и го загуби.

„Исках да играя повече, но тялото ми не ми позволяваше“, каза той на пресконференцията си преди турнира, която не беше съкратена, за разлика от тези на други високопрофилни играчи. „Наистина исках да отида в Рим, да опитам и да видя как ще се чувствам“, продължи той. „Бях далеч от готовност да се състезавам, но все пак имах нужда поне от този един мач — просто да чуя резултата, обявяван от съдията на стола, и да усетя нервите преди евентуалното ми идване на „Ролан Гарос“, защото в онзи момент не знаех дали изобщо ще мога да играя.

За щастие, реакцията на тялото и подготовката бяха положителни през последните 10 дни, така че ето ме тук и ще видим какво ще се случи.“

Джокович попадна в долната половина на мъжката схема за своето 22-ро участие на „Ролан Гарос“ и може да срещне Синер чак на финала. Това е благоприятна позиция за всеки — още повече за легенда — като се има предвид, че Алкарас пропуска турнира заради контузия.

Но Джокович казва, че това не е нещо, върху което се фокусира.

„Разбира се, това е голям удар за турнира — да го няма“, каза Джокович. „Дали това променя подхода ми към турнира? Не мисля, че го променя значително. Прекарах много часове на корта, опитвайки се да усъвършенствам играта и тялото си и да си позволя — физически и игрово — да бъда готов за мачове във формат три от пет сета“, добави той. „Ще видим. Не знам дали това ще бъде така през целия турнир, колкото и дълго да продължи той за мен.

Турнирите от Големия шлем винаги са били, казвал съм го много пъти, на върха в списъка ми с приоритети, особено през последните няколко години. Така че винаги се опитвам да бъда на върха на собствените си възможности, за да се представям добре в Шлемовете. Нямам търпение да изляза на корта и да започна да се състезавам.“

В първия кръг Джокович ще се изправи срещу силно сервиращия французин Джовани Мпетши Перикар.

Следвай ни:

Снимки: Imago