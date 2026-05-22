Билетите за срещата между България и Норвегия са в продажба

От днес в продажба са билетите за изключително важната баскетболна среща между мъжките отбори на България и Норвегия, която ще се играе на 5 юли в "Арена Ботевград", от 19:00 часа.

Феновете ще могат да избират от различни варианти за билети, като за най-големите фенове, избрали да гледат мача от Courtside, ще има и подарък тениска First Edition от новия партньор за екипировка на Българската федерация по баскетбол -  GSA.

Деца до 7 годишна възраст ще могат да влизат без билет и без право на седящо място, а деца до 14 години ще ползват отстъпка от 30% за избрани категории.

Цените на билетите са:

1.     Courtside първи ред (с включен подарък тениска) – 55 евро/107,57 лева

2.     Courtside втори ред (с включен подарък тениска) – 40 евро/78,23 лева

3.     Сектор C2 – 20 евро/39,12 лева - За този сектор може да се използва отстъпка от 30% за детски билети

4.     Сектори А и B, както и C1, C3, D1, D2 и. Д3 – 15 евро/29,34 лева – За тези сектори може да се използва отстъпка от 30% за детски билети

5.     Сектор D4 – 10 евро/19,56 лева

Билети можете да намерите в мрежата на Ивентим - ТУК!  

