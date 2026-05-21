  • 21 май 2026 | 19:37
Три финала за България в първия ден на Световната купа

Българските състезатели се класираха за три финала в първия квалификационен ден на Световната купа по спортна гимнастика, която се провежда в Ташкент, Узбекистан. Димитър Димитров, Раян Радков и Даниел Трифонов намериха място сред най-добрите осем на уредите земя, кон с гривни и халки.

В квалификациите на земя Димитър Димитров се нареди сред финалистите с оценка от 12.750 точки, което му отреди шестото място в подреждането. Другият български представител в този уред Даниел Трифонов остана на косъм от финала, след като с 12.000 точки зае деветата позиция и е първа резерва.

Трифонов обаче си осигури участие във финала на халки. Състезателят на Левски-Спартак, възпитаник на треньора Илия Янев, записа 12.250 точки и се класира със седми резултат. В същата квалификация Йоан Иванов завърши на 11-о място с оценка 11.650 точки.

Силно представяне записа и Раян Радков на кон с гривни. Гимнастикът, който през сезона има три победи на този уред в италианското първенство, се класира за финала с четвърти резултат - 13.500 точки.

Даниел Трифонов, който в състезанието е заявен на пет от шестте уреда, завърши 15-и на кон с гривни с оценка 11.500 точки.

Утре квалификациите при мъжете продължават с изпълненията на прескок, успоредка и висилка, а при жените - на земя и греда.

