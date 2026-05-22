Националите по спортна аеробика борят стреса с психологически тренинг

С грижа за цялостната подготовка на състезателите представителите на СК Аеробика-АМД и на националния отбор мъже и жени ще проведат специализиран психологически тренинг на тема „Как да преодолеем стреса по време на състезание“, съобщава от пловдивския клуб в социалните мрежи.

Основната цел на обучението е спортистите да усвоят както индивидуални, така и групови умения за справяне с напрежението, подобряване на концентрацията и мобилизиране на ресурсите в състезателна среда. Чрез нови и практически приложими техники те ще работят върху увереността, емоционалния контрол и адаптацията към динамиката на високото спортно напрежение.

Водещ на тренинга ще бъде Мария Ганина - психолог с редица допълнителни квалификации в областите на психотерапията в детско-юношеска възраст, кризисните интервенции, невропсихологията и други.

"Психологическата подготовка е неразделна част от пътя към високите спортни постижения, а устойчивият ум е ключът към уверено представяне на голямата сцена", допълват от СК Аеробика-АМД.