  • 21 май 2026 | 11:17
Варна приветства родните грации преди Евро 2026

Домакините от Варна приветстваха състезателките от националния отбор дни преди началото на 42-ото Европейско първенство по художествена гимнастика.

В емоционална и тържествена атмосфера пред Двореца на културата и спорта пристигнаха най-добрите български гимнастички които ще представят страната пред хиляди фенове и милиони зрители от цяла Европа.

Националните състезателки и техните треньорки бяха приветствани от заместник-кмета на Варна Илия Коев, от директора на дирекция „Спорт“ Кристиан Димитров, от директора на ОП „Спорт - Варна“ Юрджан Ахмед, от Елза Харампиева от дирекция „Спорт“, както и от президента на СКХГ Грация Кристяна Генчева.

Символичната церемония се проведе пред Двореца на културата и спорта - арената, която отново ще приеме европейския елит на художествената гимнастика и ще превърне Варна в столица на красотата, емоцията и шампионския дух.

В знак на доверие и отговорност националните състезателки и техните треньорки получиха официално българския флаг и знамето на Варна - символ на града домакин, който за втори път приема Европейско първенство след изданието през 2021 година.

Всички гимнастички получиха и малки букети здравец - символ на здраве, сила и победа.

От името на националния отбор благодарност към организаторите за топлото посрещане отправиха старши треньорът на ансамбъла Весела Димитрова и националният треньор Бранимира Маркова, които изразиха увереност и вяра в българските гимнастички преди голямото предизвикателство, съобщават от БФХГ.

