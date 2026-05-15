Голям скандал на Световното по снукър за ветерани

Джейсън Франсис отговори остро на критиките около Световното първенство по снукър за ветерани през 2026 г., след като събитието в „Крусибъл“ миналата седмица беше засенчено от скандал.

Турнирът, спечелен в крайна сметка от Рони О’Съливан, предизвика сериозни реакции, след като една от масите беше определена като негодна за игра по време на осминафиналния мач между Матю Стивънс и Доминик Дейл.

Chairman Jason Francis has tonight announced that all customers attending their @jenningsbetinfo World Championship will be able to enjoy both tables as he is not placing a dividing wall usually seen in the two table set up. This means customers will be able to see both matches… pic.twitter.com/uoPtJj0hWr — World Seniors Snooker Tour (@WorldSeniors) April 19, 2026

Проблемът по-късно засегна и защитаващият титлата си Алфи Бърдън, както и шампиона от 2024 г. Игор Фигейредо. Двубоят между тях беше преместен извън основната зала и се изигра на скромна тренировъчна маса. Няколко играчи и фенове изразиха недоволство от начина, по който ситуацията беше овладяна, а критиките в социалните мрежи се засилиха в следващите дни.

Франсис вече защити взетите решения, като същевременно осъди личните нападки срещу себе си онлайн.

В дълга публикация в X председателят на World Seniors Snooker Tour написа: „Бях извън социалните мрежи една седмица, защото имах страхотен екип, който се грижеше за тази страница и за страниците на ветераните… но, Боже, някои от вас се държат така, сякаш съм убил човек.

Извинения към играчите бяха поднесени, така че нека приключим тази тема. А ако това е килер за метли, ще ви трябват много метли. Всеки, който разбира нещо от окачен под, снукър маса с тегло над един тон и буквално никакво време тя да се намести, знае, че понякога може да възникне проблем.

Това беше ужасна ситуация, но масата в тренировъчната стая беше добра, семейства и приятели присъстваха, играчите получиха 45 минути предизвестие и условията бяха еднакви и за двамата. Играчите имат право да бъдат разочаровани и разстроени — аз също бях. Но само аз разполагах с всички факти и това беше решението, което трябваше да бъде взето. Бих го направил отново и нямаше да има значение кой играе.“

Франсис също така похвали усилията на техниците и служителите, участвали в организирането на турнира, като защити и масите Riley, използвани по време на събитието. Скандалът се разрази в средата на турнира, когато за първи път се появиха опасения относно Маса 2 в „Крусибъл“.

Бившият шампион от „Мастърс“ Матю Стивънс и двукратният победител в ранкинг турнири Доминик Дейл видимо бяха разочаровани, след като топките многократно реагираха непредвидимо по време на мача им, което в крайна сметка доведе до спиране на играта.

Ситуацията ескалира, когато двубоят на Бърдън срещу Фигейредо беше преместен на тренировъчна маса, което предизвика критики от страна на действащия шампион след загубата му с 0:4.

„Да кажа, че съм разочарован, би било огромно подценяване“, написа в X настоящият шампион от Shoot Out Алфи Бърдън. „Не помня да съм се чувствал толкова зле след снукър събитие. Честно казано, не бях в нужното психическо състояние да играя този мач в тренировъчна стая. Бях в шок от това, което се случваше. Буквално съм съсипан.“

По-късно Бърдън заяви, че не му е била дадена възможност мачът да бъде отложен за следващата сутрин, и изрази съжаление, че не е отказал да играе. 49-годишният играч трябваше да участва в тазседмичния Snooker 900 Global Championship, който също се организира от Франсис, но впоследствие се отказа от турнира в Рединг.

Междувременно и други хора от снукър общността поставиха под въпрос организацията на Световното първенство по снукър за ветерани. Критики бяха насочени в различни посоки — включително към участието на водещи играчи като О’Съливан, белите бордове на масата и часовника за удар, който директно доведе до отпадането на Найджъл Бонд в надстрелване по черна топка.

Други реакции в социалните мрежи обаче станаха все по-лични спрямо Франсис и организаторите на събитието. Франсис настоя, че нападките срещу него и семейството му са преминали границата, като заяви, че много от критиците коментират, без да разбират напълно обстоятелствата зад взетите решения.

„И накрая — към троловете“, продължи Франсис. „Някои от коментарите ви за мен бяха позорни. Забелязвам, че част от тях идват от хора, които твърдят, че самите те имат проблеми с психичното здраве. Когато ме наричате с нецензурни думи, когато атакувате нашето събитие с неистини, които пасват на вашия разказ, замислихте ли се някога за моето психично здраве или как се чувства семейството ми, докато чете всичките ви обиди?

Ако не ме харесвате, ако не харесвате събитията ми, ако не харесвате факта, че осигурявам конкуренция на WST — тогава не идвайте, не гледайте и не следвайте.“

Въпреки скандала, самият турнир все пак привлече сериозно внимание благодарение на излъчването си по платформата канал 5 във Великобритания и по Pluto TV в други региони. Участието на О’Съливан в турнира за ветерани за първи път — макар и донякъде спорно — също беше основен фактор за широкия интерес към събитието.

Седемкратният световен шампион завърши успешния си дебют, като победи Джо Пери на финала и спечели титлата от Световното първенство по снукър за ветерани през 2026 г.