След 20 години: Аспиликуета слиза от голямата сцена

Бившият капитан на Челси Сесар Аспиликуета ще сложи край на професионалната си кариера след приключването на сезона в Ла Лига. 36-годишният защитник, който досега беше част от Севиля, ще се откаже след 20 години в спорта.

„Скъпи футбол, днес искам да споделя с теб, че този сезон ще бъде последният ми като професионален футболист. След толкова много години, в които живях мечтата си, чувствам, че е време да започна нова глава в живота си. Честно казано, въпреки че се подготвях за този момент, ми беше трудно да напиша това писмо. След 20 сезона много хора изиграха важна роля в кариерата ми. Когато за първи път ритнах топка като дете в Памплона с моите съученици, никога не съм си представял невероятното пътешествие, което ме очакваше. Благодарен съм за всеки момент - победите, трудните загуби, предизвикателствата и най-вече хората, които срещнах, и приятелствата, които създадох по пътя“, започва посланието в профилите на Сесар Аспиликуета в социалните медии, цитирано от БТА.

Испанският бранител започна кариерата си в родния Осасуна през 2006 година, преди да премине в Олимпик Марсилия през 2010-а. Най-значимата част от кариерата на Аспиликуета премина в Челси, където изигра 508 мача в 11 сезона между 2012 и 2023 година, спечелвайки Премиър лийг два пъти - през 2014/15 и 2016/17, Шампионската лига през 2021-ва и Лига Европа през 2013-та и 2019-а.

Кариерата на испанеца приключва в родната му страна, където игра две години за Атлетико Мадрид, а през този сезон записа 16 мача за Севиля.

„На моите съотборници, треньори и всички членове на щаба във всеки клуб, от който имах щастието да бъда част - благодаря ви, че ми помагахте да израствам като човек и като футболист всеки ден. Да нося екипите на Осасуна, Олимпик Марсилия, Челси, Атлетико Мадрид и Севиля, и да представлявам страната си на най-големите сцени беше истинска привилегия. Всеки момент означаваше толкова много за мен. На феновете - вашата страст и подкрепа ме вдъхновяваха да давам най-доброто от себе си всеки ден. Вярата ви в мен, особено в трудните моменти, правеше хубавите моменти още по-специални. Надявам се, че сте видели играч, който винаги е давал всичко за вашите цветове с гордост и сърце“, продължи Аспиликуета.

Като национал на Испания той записа 44 мача между 2013 и 2022 година, и беше в съставите на страната си на пет големи форума - Световните финали през 2014, 2018 и 2022 година, както и Европейските първенства от 2016 и 2020 година.

„На моето семейство - вие винаги бяхте до мен и ме подкрепяхте в трудните моменти. Вашата любов и подкрепа означават всичко за мен. Надявам се да се гордеете. Нямаше да постигна нищо от това без вас до себе си по този път. Футболът ми даде толкова много - научи ме на ценности като отборен дух, саможертва, смирение и уважение. Даде ми възможността да опозная нови държави, нови култури и нови езици. Сърцето ми е изпълнено с благодарност и спомени, които ще нося със себе си, каквото и да предстои оттук нататък. С любов, Сесар“, завършва Аспиликуета.