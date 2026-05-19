Алекс Нюхук изпрати Монреал на финал в Източната конференция на НХЛ

  • 19 май 2026 | 10:33
  • 192
  • 0
Алекс Нюхук се разписа в допълнителния период при драматичната победа за Монреал с 3:2 срещу домакина Бъфало след продължение във втория кръг на плейофите в Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Гостите спечелиха серията драматично с 4-3 и ще играят срещу Каролина на финала в Източната конференция, а първата среща между двата отбора е в четвъртък.

Тимът от Канада водеше с 2:0 след първата третина с попадения на Филип Дано и Закари Болдюк, но Бъфало изравни чрез Джордан Грийнуей и Расмус Далин. Вратарят на победителите Якуб Добеш направи 37 спасявания.

Монреал ще играе финал на Изток за първи път след 2021 година, когато загуби срещу Тампа Бей в серията за "Купа Стенли".

Стражът на домакините Уко-Пека Луконен завърши с 22 парирани шайби в двубоя. Бъфало не можа да достигне до първи финал в Източната конференция след 2007 година.

