Геша: Няма да е лесно

Септември (Тервел) приема утре втория отбор на варненския Спартак. Срещата е от 33-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Сезонът е на финала. Смятам, че беше добър за нас – в призовата тройка сме. Предстои ни последен мач. Класирането показва, че имаме три пъти повече точки от съперника. Логично не би трябвало да имаме затруднения да го победим. На практика обаче не е така. Преди да излезем срещу тях трябва да възстановим силите си от двубоя, който изиграхме преди два дни. Много умора ни се събра в сгъстения цикъл от мачове. Сега ни предстои да играем срещу млад, подготвен и натрениран противник. Ще разчитаме и на опита си. Ясно е, че искаме точките“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на тервелския тим.