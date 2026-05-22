Иван Кочев: Сигурното е, че ще се играе футбол

Утре в Българово, Марица (Милево) ще гостува на Нефтохимик (Бургас). Срещата е от 37-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Ще играем срещу млад, перспективен отбор. Води го добър треньор. Победихме ги на нашия стадион, но беше доста оспорван двубой. Сигурното сега е, че ще се играе футбол. Ще се надиграваме. Дано да не влияят странични фактори. Нека по-добрият да победи. До края на сезона ще играем за престиж и името за на нашия клуб“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).