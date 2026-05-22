Николай Христозов за мача в Кюстендил

Утре Сливнишки герой (Сливница) ще гостува на едноименния тим на Кюстендил. Срещата е от 33-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Гостуваме на отбор, който е челото на класирането. Заключението – предстои ни тежко изпитание. За нас всеки мач до края е финал. Нуждаем се от точки. Длъжни сме да ги спечелим, независимо от класата на противника. Трябва да се подготвим максимално сериозно и да изиграем предстоящите 90 минути на върха на възможностите си“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя.