Домакините сразиха САЩ на старта на Световното по хокей

Домакинът Швейцария започна битката за първа титла от Световно първенство по хокей на лед за мъже, като победи действащия шампион САЩ с 3:1 в първи мач от група А в Цюрих в повторение на финала от миналата година. Първенството продължава до 31 май в градовете Цюрих и Фрибур.

Свен Андригето и Пюс Сутер осигуриха аванс от 2:0 за домакините първия период, а вратарят Леонардо Дженони направи 19 спасявания пред шумната публика в Цюрих. Сутер получи пас отблизо от Андригето, за да отбележи първото попадение за швейцарците.

Алекс Стийвс намали за американския състав в третия период, а третият гол за Швейцария беше дело на Кен Йегер малко по-късно.

След като завършиха втори в предишните две години, сега швейцарците се надяват на повече пред родна публика.

Американците имат само двама в състава от миналата година - нападателите Мейсън Лорей и Айзък Хауърд, когато спечелиха втора световна титла и първа от 1933 година. Те надделяха над Швейцария с 1:0 след продължение на финала в Стокхолм.

Във Фрибур Чехия надигра Дания с 4:1 и оглави класирането в другата група В.