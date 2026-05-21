Близо 500 деца подкрепиха благотворителни каузи чрез спорта

На Гребната база в Пловдив се проведоха две благотворителни спортни инициативи – „Активни семейства“ и „Спечели добро“, които обединиха близо 500 деца и семейства в подкрепа на значими каузи – помощ за Никол и Макси, както и подкрепа за изграждането на спортна зала за хора с увреждания.

Събитията показаха силата на спорта като средство за обединение, социална отговорност и подкрепа на обществено значими каузи. Освен спортните активности, за всички участници бе организирана томбола с награди, а всяко дете получи медал за участие, като признание за активността, усилията и спортния дух.

Фондация „Съвет за спортно развитие – Пловдив“, която стои зад организацията и подкрепата на редица спортни инициативи, продължава последователно да изпълнява своята мисия – безвъзмездно да подпомага спортни клубове, организатори и спортни събития, създавайки повече възможности за развитие на деца и млади таланти.

„Когато се обединим около доброто, създаваме пример, който вдъхновява и други. Продължаваме напред с вярата, че чрез спорта можем да променяме съдби и да изграждаме по-силна общност“, коментира председателят на фондацията Иван Пашов.

Основна цел остава насърчаването на активния начин на живот, развитието на спорта и предоставянето на възможности за изява на деца, чиито талант и потенциал често остават незабелязани.

От фондацията заявяват, че ще продължат да работят активно за разширяване на подкрепата към спортните клубове, насърчаване на масовия спорт и създаване на повече инициативи, които обединяват спорта, благотворителността и обществената отговорност.