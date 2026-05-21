Легендата Яго Аспас ще радва феновете на Селта още година, след което става шеф в клуба

Нападателят Яго Аспас продължи договора си със Селта, съобщи пресслужбата на клуба. Новият договор на 38-годишния испанец с клуба е до 2029 г. Аспас ще играе сезон 2026/27 като играч, след което ще се присъедини към административния екип на клуба. Аспас е продукт на младежката система на Селта. Той е водещият реализатор на клуба за всички времена с 222 гола, а също и играчът с най-много мачове за Селта (571). Аспас е играл също за Севиля, където спечели Лига Европа, и за Ливърпул.

Снимки: Gettyimages