  Най-успешният български билярдист отново покори върха

Най-успешният български билярдист отново покори върха

Изключително оспорвани двубои, професионална организация и сериозен зрителски интерес белязаха втория кръг от републиканското първенство на Националната федерация по билярд за 2026 година. Най-добрите състезатели в страната премериха сили в Елитна А дивизия и Б дивизия, а шампионатът за пореден път показа, че българският билярд върви уверено напред.

Особено впечатление направи livestream на срещите от А група, който привлече сериозна аудитория и даде възможност на фенове от цялата страна да проследят на живо най-важните двубои от турнира. Финалът предложи напрежение, качество и атмосфера, достойни за международната сцена.

Шампион в елитната А дивизия стана Георги Георгиев от СК Академията, среброто заслужи съотборникът му Дилян Тиклев, а третото място си поделиха Емил Мичев от СК Джанго и Живко Петков- СК Хот Шот.

Това е втора поредна републиканска титла за Георги Георгиев, който затвърди статута си на най-добрия български състезател. През годините той многократно е доказвал класата си не само в България, но и на международни турнири, където е представял страната на най-високо ниво. Със своя стил на игра, психическа устойчивост и професионализъм Георгиев се превърна в емблематична фигура за българския билярд и вдъхновение за младите състезатели.

В дивизия Б победата извоюва Желязко Бахчеванов от СК Стършел, пред Венцислав Даскалов от СК Пловдив и бронзовите медалисти Васил Стоянов от СК Пловдив и Цветан Петков – СК Габрово.

Б дивизия отново предложи сериозна конкуренция и много емоции. Новите имена в турнира показаха високо ниво на игра и доказаха, че бъдещето на българския билярд изглежда повече от обещаващо.

След края на турнира бе изтеглен и специалният giveaway за зрителите и последователите на събитието, като голямата награда – професионална щека Predator – предизвика огромен интерес сред билярд общността.

