Калояна Налбантова стартира с победа в Малайзия

Националката Калояна Налбантова стартира с победа на турнира от сериите "HSBC BWF World Tour Super 500" в Куала Лумпур (Малайзия) с награден фонд 500 хиляди долара.

20-годишната българката победи в първия кръг Неслихан Арън (Турция) с 21:13, 21:6 за 31 минути.

Възпитаничката на Стилиян Макарски показа силна игра и доминираше и в двата гейма.

В следващия кръг Налбантова ще играе с втората поставена и световната шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон (Тайланд), която е номер 7 в световната ранглиста.