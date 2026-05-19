Филипо Гана спечели с огромна преднина единствения старт по часовник в Джирото

Двукратният световен шампион в индивидуалното бягане по часовник Филипо Гана от тима на Инеос спечели десетия етап от Обиколката на Италия.

Италианецът премина 42-километровата дистанция от Виареджо до Маса в коронната си дисциплина за 45 минути и 53 секунди и не остави абсолютно никакви шансове на конкурентите си дори да си помислят, че могат да се доближат до него.

Filippo Ganna made no mistake in the Stage 10 time trial at the Giro d’Italia, going on to set a new record for the fastest-ever 40km+ ITT 💨

Още от старта във Виареджо Гана потегли изключително мощно и задмина серия от колоездачи, стартирали в минутите преди него. На финала в Маса той отбеляза 40-ата си победа в своята кариера в шосейното колоездене и 32-ра в старт по часовник. За италианеца това е и осма етапна победа в кариерата му в Джирото.

Втори на 1:54 минути финишира неговият съотборник в Инеос Таймен Аренсман. Нидерландецът изпревари с пет секунди французина Реми Каваня (Групама-ФДЖ), който зае третото място в етапа.

55km/h for 42 kilometres! 😱



Filippo Ganna goes fastest with a crazy average speed at the Giro.

Четвърти на 2:04 минути от Гана приключи нидерландецът Сьорд Бакс от Пинарело, а пети и шести се наредиха съотборниците в тима на Лидл-Трек Дерек Джий-Уест и Макс Валшайд. Канадецът и германецът завършиха в рамките на една секунда, съответно на 2:16 и 2:17 минути зад победителя.

Лидерът в генералното класиране Афонсо Еулалио запази розовата фланелка, макар и авансът му да бе още съкратен. Състезателят от тима на Бахрейн-Викториъс завърши 41-ви на 4:57 минути зад Гана. Това позволи на Йонас Вингегор (Висма-Лийз а байк) да се доближи на само 27 секунди зад него в общото подреждане. Датчанинът завърши етапа на 13-о място, на точно три минути зад победителя.

Австриецът Феликс Гал (Декатлон) остана 33-ти днес на 4:22 минути от Гана, а австралиецът Джай Хиндли (Ред Бул-Бора-Хансгрое) приключи на 22-ро място с пасив от 3:31 минути.

В генералното класиране Еулалио води с 27 секунди пред Вингегор, 1:57 минути пред Аренсман и 2:24 минути пред Гал. Пети е австралиецът Бен О'Конър (Джайко-Алула) на 2:48 минути, който завърши на 11-о място днес.

В сряда за участниците в Обиколката на Италия предстоят 195 километра от Поркари до Киавари.