След 30-годишно прекъсване възстановяват студентско първенство по художествена гимнастика

Традиционният турнир по художествена гимнастика за Купа „Нюанс“, организиран от клуб Нюанс-НСА ще се проведе от 23 до 25 май в София. Тази година събитието ще има и специален акцент - след 30 години пауза ще бъде възстановено студентското първенство по художествена гимнастика.

Последното подобно състезание е било проведено през 1996 година, а сега клубът прави важна стъпка към връщането на студентската надпревара в календара на този спорт.

„Всяка година се опитваме да надграждаме. Решихме, че около 24 май е точният момент да възстановим и студентското първенство по художествена гимнастика. Идеята се роди буквално преди месец, но въпреки кратките срокове успяхме да я реализираме“, заяви доц. д-р Мария Гатева, президент на клуба и преподавател в Националната спортна академия „Васил Левски“.

В първото издание след дългото прекъсване участие ще вземат представители на четири университета - Националната спортна академия "Васил Левски", Пловдивския университет, НАТФИЗ и Лесотехническия университет. Състезанието ще бъде както индивидуално, така и отборно.

В индивидуалната надпревара класирането ще се определя от сбора на оценките на обръч и на бухалки. В отборната надпревара ще участват между две и четири гимнастички, които ще изпълняват съчетания с обръч, топка, бухалки и лента.

Организаторите подчертаха, че макар форматът да е леко облекчен, правилата на Международната федерация по гимнастика ще бъдат напълно спазени.

„Няма да има различен регламент - това ще бъде истинско състезание по художествена гимнастика“, категорична е Гатева.

Освен студентското първенство, в турнира за купа "Нюанс" ще се включат общо 22 клуба, а сред участниците тази година ще има и състезателки от Бразилия.

Първият ден от програмата ще бъде посветен основно на най-малките гимнастички, които ще участват във фестивал и гимнастрада.

„Това ще бъде истински празник за децата и техните родители. Повечето от участничките са от подготвителни групи и тепърва правят първите си стъпки в спорта. Идеята е всички да покажат какво са научили през годината“, обясни още доц. д-р Мария Гатева.

Същинската състезателна програма ще се проведе на 24 и 25 май с индивидуални и ансамблови изпълнения.

Приключилото държавно първенство остави силни впечатления, като една от най-ярките изяви бе тази на Лора Христова - най-изявената състезателка на клуба. Макар да остана на крачка от финалите с бухалки, тя впечатли публиката със съчетанието си и получи бурни аплодисменти от зрителите в зала „София“, които я върнаха отново на килима за изпълнение пред феновете.

„Емоцията беше огромна. Реакцията на публиката беше нещо, което трудно може да се опише с думи. В този момент оценките и класирането нямаха никакво значение. Лора успя да се мобилизира и да изиграе съчетанието си без грешка, въпреки огромното напрежение“, заявиха от щаба.

Според треньорите Лора Христова притежава качества, които могат да я изведат до световната сцена.

„Лора е явление. Това е гимнастичка, която светът трябва да види“, категорична е доц. Гатева, която коментира и отличието на Цветелина Арсенова, която бе определена за най-добър млад треньор от Българската федерация по художествена гимнастика, заедно с Йоанна Ангелова от клуб Левски-Триадица.

„Това е признание за труда, който полага, и за резултатите, които постига с Лора. Важно е младите треньори да получават подкрепа и стимул, за да продължават да се развиват“, завърши Мария Гатева.