Европейското във Варна ще бъде излъчено онлайн и по БНТ 3

42-рото Европейско първенство по художествена гимнастика във Варна ще бъде излъчено онлайн и по БНТ 3.

Срещу 20 евро зрителите ще могат да наблюдават изпълненията от първите три състезателни дни - сряда (27 май), четвъртък (28 май) и петък (29 май) в платформата: https://www.gymtv.online. Всички сесии ще бъдат коментирани от световноизвестните коментатори Блайт Лорънс и Оли Хогбен.

Финалите при жените и ансамблите на 30 и 31 май ще бъдат излъчени в ефира на БНТ 3 и НА ЖИВО в платформата: https://eurovisionsport.com.

Live scoring за всички съчетания ще бъде достъпен в реално време чрез https://results.smartscoring.com, обявиха от БФХГ.