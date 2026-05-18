Дунев, Христова и Владинова участваха в Съвета на Международната федерация по гимнастика в Египет

Президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев присъства на заседанието на Съвета на Международната федерация по гимнастика (World Gymnastics), което се проведе в Шарм ел-Шейх, Египет.

Олимпийският вицешампион на висилка от Игрите в Атланта беше в компанията на Николина Христова – президент на Техническия комитет по акробатика към световната централа, както и на вицепрезидента на Българската федерация по художествена гимнастика Невяна Владинова, която участва в Египет в качеството си на член на Комисията на атлетите. Заседанията на различните структури бяха уважени и от президента на Международната федерация по гимнастика Моринари Ватанабе.

Сред най-значимите теми по време на заседанието беше решението за незабавното премахване на всички ограничения, наложени на руските и беларуските състезатели от февруари 2022 година насам. С това решение специалните ad-hoc правила на Международната федерация вече отпадат и спортистите от двете държави ще могат отново да участват без досегашните ограничения.

По време на срещата беше определен и домакинът на Световното първенство по спортна гимнастика за девойки и юноши през 2027 година. Организацията беше възложена на Египетската федерация по гимнастика и град Кайро, като решението предстои да бъде официално ратифицирано от Съвета на FIG. Първенството е планирано за периода 20–31 октомври 2027 година.

Изпълнителният комитет одобри и редица предложения за промени в правилници и регулации, сред които Техническия правилник за 2027 година, Дисциплинарния кодекс, съдийските правила за периода 2025–2028, приложението към Кодекса на точкуване, правилата за Световната купа по батут и нормите за уредите. Очаква се актуализациите да бъдат публикувани на официалния сайт на Световната гимнастика.

Решено беше също да бъде създадена нова работна група под името „Аеробика, уелнес и движение“ („Aerobic Wellness & Movement“), която ще работи за развитието на тези направления в гимнастическия спорт.

Одобрени бяха и предложения на различни комисии и работни групи, сред които Комисията по антидопинг, медицина и психично здраве, която представи актуализации в медицинските регулации, както и предложения от Комисиите по уредите и Работната група за иновации в състезанията.

Изпълнителният комитет възложи на Ямайската федерация по гимнастика организацията на заседанието на комитета през 2027 година, което ще бъде проведено с домакинството на развиваща се национална федерация.