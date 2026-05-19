Фехтовачите с амбиции за големите първенства в следващите месеци

Българската федерация по фехтовка даде пресконференция след титлата от континенталното първенство до 23 години на Вероника Василева, бронзовия медал на нашите дами в европейската отбора надпревара и третото място на Йоана Илиева на Гран При в Република Корея. „Момичетата ни създадоха много положителни емоции, които вече стават тенденция. Това се дължи на дългогодишен труд да състезатели, треньори на федерацията като цяло. Показваме надграждане – от един състезател вече имаме силни изяви на втори, трети и отбор като цяло“, заяви Йордан Гълъбов, президент на федерацията по фехтовка.

Старши треньорът Ивайло Воденов пък отбеляза, че този напредък вече прави така, че всяка една от състезателките може да вземе медал на голямо състезание, но по-важното за него е третото отборно място, което дава предпоставки за предстоящите олимпийски игри. Воденов е оптимист за предстоящото световно първенство и поздрави Йоана за третото място в Корея, където се проведе най-силния турнир в света, а там тя бе сама.

„Смятам, че с успехите в последните няколко седмици поставихме фехтовката на България, като една от водещите в света. Не е моя работа да споменавам резултатите, но имахме успехи в мъжката сабя – място сред първите шестнадесет, което е исторически успех от много години. После дойде медала на Вероника, медал на женския отбор, както и моя медал от Корея. За всички тези успехи е отговорна нашата федерация, също така нашата академия и клуб. Аз имах удоволствието да се подготвям на тренировъчен лагер в Япония, което беше много трудно да се осъществи преди години. Там гледах внимателно останалите момичета и се радвам, че след това успях да спечеля медал в Корея. Сега се подготвяме със свежи сили за европейското първенство в края на юни и след това за световното първенство“, допълни звездата на българската фехтовка в момента Йоана Илиева.