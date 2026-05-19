Шефът на щангите алармира: Участието ни на Световното в Китай е под голяма въпросителна

Българската федерация по вдигане на тежести продължава да се намира в патова ситуация, което застрашава участието на националите на Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай в края на октомври и началото на ноември. За това предупредиха избраният, но все още невстъпил в длъжност президент Асен Златев и генералният секретар Марин Милашки по време на пресконференция в София.

Националният отбор и неговият старши треньор Радослав Атанасов бяха отличени за "Отбор на месеца" и "Треньор на месеца" за април в класацията на Пресклуб "България" за представянето си на европейското първенство в Батуми, на което България завърши с две титли, спечелени от Ангел Русев и Карлос Насар, и приключи на трето място в класирането по медали. Според Златев обаче доброто представяне на шампионата в Грузия няма да може да бъде надградено, ако спешно не се вземат мерки, за да се отпуши дейността на федерацията, която продължава да се управлява от Стефан Ботев. Той остава на президентския пост заради жалбите в съда, внесени от треньора Пламен Братойчев относно провеждането на последното Общо събрание през декември.

"Подготовката за европейското първенство мина на сравнително добро равнище. Всички треньори и състезатели се бяха мобилизирали до крайна степен, за да осъществят това европейско и да се представят най-добре. Резултатите, макар и след не много дълго подготовка, бяха такива, каквито се очакваше да бъдат. Обстановката в отбора беше много спокойна, приятна и ведра. Нямаше дразнители и неща, които да ни смущават. В един момент искаха да ни изгонят от "Спортпалас", но ние няма къде другаде да тренираме, защото все още нямаме бюджет. Отчетът за миналата година продължава да не е разписан и не можем да вземем средства за 2026 година от Министерството на младежта и спорта. Лагерът продължи със съдействието на министерството и подготовката продължи. Надявахме се, че ще имаме разрешение по въпроса с жалбата веднага след европейското, но до този момент такова няма", каза Златев пред журналисти.

"Лагерът трябваше да започне още от 9 май, но сега всеки ден е загубен. Днешният ден е загубен ден, вчера беше загубен ден и утре ще бъде загубен денят. А нямаме много време до световното първенство. Беше добре веднага да продължим с базата, която създадохме през последните месеци, за да се надгражда, но сега с всеки изминал ден това ще става все по-трудно, тъй като нямаме условия за цялостна подготовка на отбора", добави олимпийският шампион от Москва 1980.

Той добави, че тимът има голям потенциал за медали от световното първенство и то не трябва да се пропуска, защото е първа квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

"В жалбата на г-н Братойчев има шест точки - колкото е максимално позволеният от закона. Стреля се на посоки. Част от оплакванията са за фалшиви подписи или че информацията за Общото събрание не е залепена в ММС. Жалбата не е с конкретна причина. В момента Братойчев и Ботев опитват да си прехвърлят топката, за да се бави това дело възможно най-дълго", заяви генералният секретар на БФВТ Марин Милашки.

Той разказа, че Ботев се крие от представителите на ММС, за да не може да бъде направена ревизия на федерацията чрез Дирекция "Регионална координация и контрол".

"Те търсят него, защото само той има право да харчи средствата на федерацията", посочи Милашки и добави, че процедурата в момента се прехвърля към съда.

Златев и Милашки казаха още, че през миналата среща са успели да се срещнат с Ботев. Той е заявил, че няма нищо против избора на Златев, но за да се оттеглят жалбите, трябва да бъдат сменени трима от членовете на Управителния съвет - Йордан Михайлов от Варна, Мариета Христова от Русе и Николай Ценков от Червен бряг - три от основните центрове, от които са националите в момента.

"Ново Общо събрание означава, че ще загубим още два-три месеца, които просто ще ги загубим. Няма разумен мотив, за да се иска тази смяна. Няма да имаме финансиране, няма да можем да намерим спонсори. Въпросът е много сериозен и трябва да бъде решен в най-скоро време от всички заинтересовани", коментира още Златев.

В момента не се покриват и старите задължения, натрупани основно по време на управлението на Ариф Маджид. Милашки посочи, че сумата, която постоянно расте заради лихвите, вече е около половин милион евро.

"За да имаме отбор, който да се представи според очакванията на световното първенство, подготовката трябва да започне до края на май месец. Ако тя стартира през юни или юли, това ще бъде твърде късно и се пропуска възможност да се натрупат точки за класиране за Олимпийските игри", завърши Асен Златев.