Расмус Далин се отличи с гол и четири асистенции за убедителна победа на Бъфало над Монреал

Расмус Далин отбеляза веднъж и направи четири асистенции, а Тейдж Томпсън допринесе гол и три асистенции, за да изведат Бъфало до победа над Монреал с 8:3 като гости в шестия мач от полуфиналната плейофна серия между двата тима в Източната конференция на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така се стигна до седми двубой, който предстои на 19 май.

Джак Куин се разписа два пъти и направи една асистенция, Зак Бенсън и Джейсън Зукър вкараха по един гол и една асистенция, а Конста Хелениус и Зак Метса добавиха по едно попадение за Сейбърс, които отбелязаха седем поредни гола в хода на срещата.

Вратарят Уко-Пека Лууконен направи 18 спасявания, след като титулярът Алекс Лион беше изваден от игра, когато допусна три попадения от четири удара.

Победителят ще се изправи срещу Каролина Хърикейнс във финала на конференцията.

Джейк Еванс отбеляза един гол и направи една асистенция, докато Арбър Джекай и Иван Демидов се отчетоха с по едно попадене за Канейдиънс.