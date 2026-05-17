Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Расмус Далин се отличи с гол и четири асистенции за убедителна победа на Бъфало над Монреал

Расмус Далин се отличи с гол и четири асистенции за убедителна победа на Бъфало над Монреал

  • 17 май 2026 | 09:57
  • 220
  • 0
Расмус Далин се отличи с гол и четири асистенции за убедителна победа на Бъфало над Монреал

Расмус Далин отбеляза веднъж и направи четири асистенции, а Тейдж Томпсън допринесе гол и три асистенции, за да изведат Бъфало до победа над Монреал с 8:3 като гости в шестия мач от полуфиналната плейофна серия между двата тима в Източната конференция на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така се стигна до седми двубой, който предстои на 19 май.

Джак Куин се разписа два пъти и направи една асистенция, Зак Бенсън и Джейсън Зукър вкараха по един гол и една асистенция, а Конста Хелениус и Зак Метса добавиха по едно попадение за Сейбърс, които отбелязаха седем поредни гола в хода на срещата.

Вратарят Уко-Пека Лууконен направи 18 спасявания, след като титулярът Алекс Лион беше изваден от игра, когато допусна три попадения от четири удара.

Победителят ще се изправи срещу Каролина Хърикейнс във финала на конференцията.

Джейк Еванс отбеляза един гол и направи една асистенция, докато Арбър Джекай и Иван Демидов се отчетоха с по едно попадене за Канейдиънс.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Домакините сразиха САЩ на старта на Световното по хокей

Домакините сразиха САЩ на старта на Световното по хокей

  • 16 май 2026 | 10:49
  • 1253
  • 0
Канада победи Швеция на старта на Световното първенство по хокей на лед за мъже

Канада победи Швеция на старта на Световното първенство по хокей на лед за мъже

  • 16 май 2026 | 00:17
  • 5601
  • 1
Чикаго Блекхоукс привлече голмайсторът на руското първенство

Чикаго Блекхоукс привлече голмайсторът на руското първенство

  • 15 май 2026 | 09:22
  • 1003
  • 0
Сузуки герой, Монреал е на прага на финала в Източната конференция

Сузуки герой, Монреал е на прага на финала в Източната конференция

  • 15 май 2026 | 09:14
  • 834
  • 1
Златните рицари разбиха Анахайм и ще играят за титлата в Западната конференция на НХЛ

Златните рицари разбиха Анахайм и ще играят за титлата в Западната конференция на НХЛ

  • 15 май 2026 | 09:00
  • 2811
  • 3
Едмънтън остана без старши треньор

Едмънтън остана без старши треньор

  • 14 май 2026 | 17:04
  • 683
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Родният спорт също ликува след успеха за Евровизия

Родният спорт също ликува след успеха за Евровизия

  • 17 май 2026 | 09:14
  • 9211
  • 51
Обявиха съдиите за предпоследния кръг от битката за спасение

Обявиха съдиите за предпоследния кръг от битката за спасение

  • 17 май 2026 | 09:28
  • 2835
  • 0
Може ли Педро Акоста да спечели днес?

Може ли Педро Акоста да спечели днес?

  • 17 май 2026 | 10:05
  • 805
  • 0
Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

  • 16 май 2026 | 17:55
  • 167461
  • 1181
Манчестър Юнайтед ще затвърждава третото място в битка с Нотингам

Манчестър Юнайтед ще затвърждава третото място в битка с Нотингам

  • 17 май 2026 | 06:27
  • 3611
  • 0
Ронда Раузи победи Джина Карано само за 17 секунди

Ронда Раузи победи Джина Карано само за 17 секунди

  • 17 май 2026 | 08:51
  • 2893
  • 0