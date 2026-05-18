  Звездите ни в биатлона стартираха подготовка за новия сезон с лагер в Троян

Звездите ни в биатлона стартираха подготовка за новия сезон с лагер в Троян

  • 18 май 2026 | 15:28
Звездите ни в биатлона стартираха подготовка за новия сезон с лагер в Троян

Състезателите от А отбора на българския биатлон стартираха подготовката за новия сезон с лагер в Троян. Националите отново са под ръководството на Роберт Кабуков с помощник-треньор Мирослав Иванов. Двамата започнаха тренировките за зимата на 2026/2027 г с Милена Тодорова, Лора Христова, Мария Здравкова, Райа Аджамова, Владимир Илиев, Васил Зашев, Георги Джоргов и Георги Наумов.

Същевременно Б съставът е планирал да стартира подготовката си за новия сезон с тренировъчен лагер от следващия понеделник, 25 май в Сапарева баня.

Следолимпийският състезателен сезон започва официално с първите стартове за Световната купа от 26 до 29 ноември в Контиолахти, Финландия.

