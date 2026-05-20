Гордън Хърбърт пое Ню Зийланд Брейкърс

Гордън Хърбърт, който през 2023 година изведе Германия до световната титла по баскетбол при мъжете, бе назначен за старши треньор на тима на Ню Зийланд Брейкърс от Националната баскетболна лига на Австралия.

На поста Хърбърт наследява финландеца Петери Копонен, който изведе Ню Зийланд до участие във финала за Купата на НБЛ през последния сезон, но не успя да класира състава за участие в плейофите.

Въпреки че поема треньорската роля в Ню Зийланд Брейкърс - единственият новозеландски отбор в първенството на Австралия, Хърбърт ще продължи и работата си като старши треньор на националния отбор на Канада.

Сред останалите отбори, които той е водил в кариерата си, са Байерн Мюнхен, Автодор Саратов, Скайлайнърс Франкфурт, Алба Берлин и Арис Солун.