Легендата Педраса се прощава с Виляреал

Защитникът на Виляреал Алфонсо Педраса ще напусне клуба в края на сезона, съобщи официалният уебсайт на испанския тим. Виляреал и Алфонсо Педраса ще се разделят в края на настоящия сезон 2025/26. Това ще отбележи края на успешния 15-годишен период с „Жълтата подводница“. След като премина през клубната академия, андалусиецът записа общо 234 участия за първия отбор, превръщайки се в един от най-важните играчи в историята на Виляреал, след като спечели Лига Европа през 2021 г. и участва в Суперкупата на УЕФА и полуфиналите на Шампионската лига през 2022 г. Като последен етап, играчът с номер 24 завършва престоя си в отбора, като постига второ поредно класиране за Шампионска лига“, се казва в изявление на клуба.