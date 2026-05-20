  • 20 май 2026 | 17:43
Нов формат за квалификациите за европейско първенство и Лигата на нациите

УЕФА е изготвила нов формат, по който ще се провеждат квалификациите за европейско първенство, както и Лигата на нациите. Той ще влезе в сила от 2028 г., ако бъде одобрен от Изпълнителния комитет на централата, което трябва да се случи на следващата му среща през септември.

Лигата на нациите ще се провежда в три лиги от по 18 отбора, а не в четири, както е в момента. Всяка лига ще е съставена от три групи по шест отбора. В тях всеки тим ще играе по шест мача - два пъти (домакин и гост) срещу отбор от същата урна и четири пъти срещу четири различни съперници от други урни.

Лигата на нациите отново ще е свързана с квалификациите за европейско първенство, които също ще са с нов формат. Квалификациите ще се провеждат в две лиги. В първата (Лига 1) ще са 36 отбора от Лига А и Лига Б на Лигата на нациите, а в Лига 2 ще са останалите тимове. Лига 1 ще е разделена на три групи по 12 отбора. Всещи отбор ще играе по шест мача срещу шест различни съперници, подобно на шампионатната фаза на Шампионската лига. В Лига 2 ще има три групи по 6 отбора (или една със 7).

