Димитър Василев тренира маратонец от Зимбабве

  • 20 май 2026 | 13:19
Един от най-големите треньори в бяганията на средни и дълги разстояния в България Димитър Василев тренира Нгонидзаше Нкубе – маратонец от африканската страна Зимбабве. Нкубе, който през тази година ще навърши 40 години, зае шесто място на маратона на Дърбан, РЮА на 3 май с време 2:15:13.

Василев бе в основата на успехите на Даниела Йорданова, която има 10-о място на 5000 м на олимпийските игри в Сидни 2000 и 5-а позиция на 1500 м на игрите в Атина 2004, Йорданова има и медали от световни първенства с бронзовите си отличия на 1500 м от Осака 2007 и Валенсия 2008 (зала), както и бронзов медал от европейското първенство в Гьотеборг 2006.

Под ръководството на Василев Даниела постигна и недосегаемите национални рекорди на 1500 м в зала – 4:04.19, 3000 м – 8:30.59, 3000 м в зала – 8:47.45, 5000 м – 14:56.95, 2000 м – 5:35.83, а на 1500 м на открито е с впечатляващия личен рекорд от 3:59.10.

Сегашният топ състезател на Василев – Нкубе пък е участвал за страната си на световното първенство в Доха 2019, когато зае 34-ото място и в Будапеща 2023 с 36-о място.

Личните рекорди на африканецът са 2:11.46 на маратон и 1:03:43 на полумаратон.

Нгонидзаше има и още една българска връзка – негов мениджър е Веница Атанасова, която се грижи за няколко от българските топ атлети като Габриела Петрова, Пламена Миткова, Никола Караманолов, Радина Величкова, Зинга Барбоза Фирмино, Кристен Радуканова, Георги Петков, Станислав Станков и Тодор Петров.

