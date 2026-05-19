Четири български клуба с право на участие в европейските турнири

Българските клубове с право на участие в евротурнирите през сезон 2026/2027 ще трябва да потвърдят своите заявки до 17:00 часа на 22 май - крайният срок, определен от Европейската конфедерация по волейбол (CEV). Страната ни разполага с общо четири квоти за участие в европейските клубни надпревари, съобщават от Националната волейболна лига.

Шампионът Левски София си осигури място в най-престижния турнир - Шампионската лига. Носителят на Купата на България Нефтохимик 2010 ще представя страната ни във втория по сила турнир - CEV Cup.

Право на участие в Challenge Cup получиха Локомотив Авиа и ЦСКА, след силното си представяне в efbet Супер Волей през изминалия сезон, където стигнаха до полуфиналите, а пловдивският тим завърши на трето място.

При евентуален отказ на някой от клубовете, Национална волейболна лига ще предложи освободената квота на следващия отбор в крайното класиране на efbet Супер Волей.

На по-късен етап ще стане ясно и дали български представител ще се включи в Балканската купа, която традиционно се провежда в края на септември или началото на октомври.