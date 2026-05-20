Христо Янев определи групата за финала

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния финал за Купата на България срещу Локомотив (Пловдив). Сблъсъкът за трофея стартира в 19:00 часа на стадион "Васил Левски".

Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 19. Иван Турицов, 17. Анжело Мартино, 5. Лумбард Делова, 4. Адриан Лапеня, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 3. Андрей Йорданов, 6. Бруно Жордао, 99. Джеймс Ето’о, 10. Макс Ебонг, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой

Стоичков: Няма значение колко тежък е пътят, когато зад отбора стои една трибуна, един народ и една любов