Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Борислав Младенов и Виена Баскет отпаднаха на полуфиналите в Австрия

Борислав Младенов и Виена Баскет отпаднаха на полуфиналите в Австрия

  • 20 май 2026 | 11:37
  • 78
  • 0
Борислав Младенов и Виена Баскет отпаднаха на полуфиналите в Австрия

Националът Борислав Младенов и неговият клубен отбор Виена Баскет загубиха с 83:84 като гости на Оберварт Гънърс след продължение в петия мач от полуфиналите в австрийското баскетболно първенство.

Така тимът от Виена отстъпи с 2-3 победи и не успя да се класира за финала, където ще спорят Оберварт Гънърс и Капфенберг Булс.

Младенов беше сред най-добрите на терена за гостите и завърши с 18 точки, 3 борби и 2 асистенции за 33 минути на терена.

В редовните 40 минути Виена Баскет изравни за 78:78 и мачът влезе в продължение. Гостите имаха аванс от 83:82, но последните 2 точки бяха в полза на домакините, които ликуваха с 84:83.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Интересът към плейофите в НБА най-голям от три десетилетия насам

Интересът към плейофите в НБА най-голям от три десетилетия насам

  • 20 май 2026 | 10:08
  • 353
  • 0
Далас Маверикс се раздели с треньора си Джейсън Кид

Далас Маверикс се раздели с треньора си Джейсън Кид

  • 20 май 2026 | 09:13
  • 522
  • 0
Невероятен обрат и продължение изведе Ню Йорк Никс до първи успех в серията с Кливланд

Невероятен обрат и продължение изведе Ню Йорк Никс до първи успех в серията с Кливланд

  • 20 май 2026 | 07:07
  • 3478
  • 0
Българска треньорка с нов успех във Франция

Българска треньорка с нов успех във Франция

  • 20 май 2026 | 03:38
  • 2177
  • 0
БФБ не уважи молбата на Локомотив Пловдив за преместване на петия мач с Рилски Спортист

БФБ не уважи молбата на Локомотив Пловдив за преместване на петия мач с Рилски Спортист

  • 19 май 2026 | 16:43
  • 1688
  • 9
Трикратен шампион в НБА стана сенатор в парламента на Бахамските острови

Трикратен шампион в НБА стана сенатор в парламента на Бахамските острови

  • 19 май 2026 | 12:20
  • 1704
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

  • 20 май 2026 | 07:00
  • 16370
  • 115
Арсенал е шампион! Ман Сити капитулира в битката за титлата срещу Борнемут

Арсенал е шампион! Ман Сити капитулира в битката за титлата срещу Борнемут

  • 19 май 2026 | 23:25
  • 59317
  • 218
Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

  • 20 май 2026 | 09:35
  • 5486
  • 17
Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

  • 20 май 2026 | 07:25
  • 8504
  • 1
Лудогорец се насочва към испански специалист

Лудогорец се насочва към испански специалист

  • 20 май 2026 | 08:06
  • 16879
  • 20
Безобразни грешки оставиха Тотнъм близо до чертата мач преди края, а Челси мечтае за Европа

Безобразни грешки оставиха Тотнъм близо до чертата мач преди края, а Челси мечтае за Европа

  • 20 май 2026 | 00:09
  • 39447
  • 12