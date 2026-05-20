Борислав Младенов и Виена Баскет отпаднаха на полуфиналите в Австрия

Националът Борислав Младенов и неговият клубен отбор Виена Баскет загубиха с 83:84 като гости на Оберварт Гънърс след продължение в петия мач от полуфиналите в австрийското баскетболно първенство.

Така тимът от Виена отстъпи с 2-3 победи и не успя да се класира за финала, където ще спорят Оберварт Гънърс и Капфенберг Булс.

Младенов беше сред най-добрите на терена за гостите и завърши с 18 точки, 3 борби и 2 асистенции за 33 минути на терена.

В редовните 40 минути Виена Баскет изравни за 78:78 и мачът влезе в продължение. Гостите имаха аванс от 83:82, но последните 2 точки бяха в полза на домакините, които ликуваха с 84:83.