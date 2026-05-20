Интересът към плейофите в НБА най-голям от три десетилетия насам

Плейофите в Националната баскетболна асоциация (НБА) през тази година са най-гледаните за последните три десетилетия, съобщава агенция Ройтерс.

Мачовете от първите два кръга на елиминационната фаза в надпреварата са имали средно по 4,5 милиона зрители, които са ги наблюдавали по различните платформи - ABC, ESPN, NBC/Peacock и Amazon Prime Video. Това означава, че тазгодишните плейофи са с най-висока средна гледаемост от 1997 година, когато Чикаго Булс печели предпоследната си титла с Майкъл Джордан.

В отделно съобщение Prime Video съобщи, че мач номер 7 от полуфиналите на Източната конференция, спечелен от Кливланд Кавалиърс срещу Детройт Пистънс със 125:94, е привлякъл средно 6,53 милиона зрители. Това е с 3% повече спрямо „съпоставимия мач 7 от втория кръг“ от миналата година между шампиона Оклахома Сити Тъндър и Денвър Нъгетс.

Към момента плейофите в НБА достигнаха финалите в двете конференции. След успеха в първия мач на запад, Сан Антонио Спърс гостува за втори път срещу Оклахома Сити в нощта на сряда срещу четвъртък, докато на изток Ню Йорк Никс води с 1:0 победи срещу Кливланд и отново приема същия съперник ден по-късно.

