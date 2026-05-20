  Далас Маверикс се раздели с треньора си Джейсън Кид

Далас Маверикс се раздели с треньора си Джейсън Кид

Далас Маверикс се раздели с треньора си Джейсън Кид

Отборът от НБА Далас Маверикс се раздели с треньора си Джейсън Кид по взаимно съгласие между двете страни, съобщиха от баскетболния клуб.

53-годишният Джейсън Кид, който е бивш плеймейкър и участник десет пъти в Мача на звездите, беше начело на тима от Тексас от 2021 година насам, като стигна и до финала на НБА през 2024, загубен от Бостън Селтикс.

В последният сезон Далас се свлече до 12-о място в Западната конференция с баланс от 26 победи и 56 загуби. Феновете приеха трудно трансфера на звездата на тима Лука Дончич в Лос Анджелис Лейкърс през февруари 2025, но все пак видяха, че тимът им спечели първи избор на драфта през миналата година и бе привлечен феноменът Купър Флаг. Въпреки лошите резултати през сезона Флаг бе избран за новобранец на годината, като подобри редица рекорди.

Кид, който е и шампион на НБА като играч на Далас през 2011, увери, че не е участвал в решението за трансфера на Дончич, което е било взето от шефа Нико Харисън, който бе уволнен през ноември. В момента Далас Маверикс търси нов треньор за новия сезон.

