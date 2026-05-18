  Грозни сцени в Стара Загора, удариха съдията с бутилка в главата (видео)

  18 май 2026 | 22:01
Грозни ексцесии се разиграха след мача Берое - Септември, което завърши 1:0 в полза на софиянци.

Секунди след края на мача двата отбора влязоха в разправия. Това допълнително изнерви публиката на домакините, която и без това бе недоволна от загубата на своите любимци.. Тя изкърти седалка и започна да хвърля бутилки към противниковите играчи и съдията. Именно една от тях удари в главата главния рефер Денислав Сталев.

Арбитърът се хвана за главата и бе скоропостижно прибран в тунела от неизвестен човек. Тези действия със сигурност ще костват сериозно наказание за раздирания от финансова криза Берое, който води люта битка за оцеляването си в елита.

