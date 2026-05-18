Lynn Vision е №1 в Азия и ще играе на Световното по електронни спортове

Куитайският гранд Lynn Vision се класира за CS2 турнира в Световното първенство по електронни спортове, след като спечели Hero Esports Asian Champions League в Шанхай.

Тимът победи основния си съперник в Азия JiJieHao с 3:1 (28-24, 13-6, 9-13, 13-10) във финала и освен квотата за EWC си осигури и 80 хиляди долара от наградния фонд.

По пътя към титлата Lynn Vision елиминира още Alter Ego, Haunted House, Kaleido и THUNDER dOWNUNDER. Междувременно продължават слуховете, че Световното може да се проведе във Франция.

