Звезден състав ще представя Южна Корея на Азиатските игри по League of Legends

Южна Корея официално обяви разширения си състав по League of Legends за тазгодишното издание на Азиатските игри, като в селекцията попаднаха редица звезди - Zeus, Canyon, Zeka, Faker, Gumayusi и Keria.

Съставът все още чака финално одобрение от Корейския олимпийски комитет, но към момента именно тези играчи са фаворити да представят страната в Япония през септември 2026 г.

Най-обсъжданото име отново е това на Faker, който е на път да стане първият играч с участие на три поредни Азиатски игри. Интересно е събирането на Gumayusi и Keria, които отново ще играят заедно, след като доминираха с T1 и спечелиха три поредни титли от Worlds между 2023 и 2025 година.

