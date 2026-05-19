Християн Касабов: Целта ми е медал в Орегон

Християн Касабов продължава да подобрява рекорди по пътя към следващата си голяма цел. След медалите на 110 м с препятствия от европейските първенства при юношите до 18 и до 20 години, както и трите национални рекорда в рамките на само пет дни през зимния сезон, талантливият български атлет вече гледа към Световното първенство в Юджийн през август.

Варненецът превзе националните рекорди в една от най-атрактивните атлетически дисциплини при юношите под 18 години с височина на препятствия 91.4 см с резултат 13.40 през 2024-а и при юношите под 20 години на височина 99.0 см с резултат 13.31 през 2025-а.

И с двата рекорда взе медали от европейски първенства за юноши в Банска Бистрица, Словакия 2024 и в Тампере, Финландия 2025.

Амбициите на 18-годишният възпитаник на Симеон Попхлебаров не спират само до Европа. През 2024-а той направи дебют на световното първенство в Лима, Перу с полуфинал, а две години по-късно вече е един от най-добрите юноши в света с последния си национален рекорд на 60 м с препятствия в зала – 7.65 – шесто постижение в света.

Касабов говори пред БФЛА преди летния сезон, за който има големи очаквания:

“Нямам съмнения относно норматива за Орегон, защото още преди две години с треньора ми го покрихме за Световното първенство в Лима. Целта ми за Юджийн е минимум финал, а защо не и медал“.

Християн сподели, че все още има върху какво да работи.

“Трябва да подобря старта си и да бъда по-агресивен при преминаването на препятствията. Това ми липсваше през зимния сезон, защото заради дребни контузии не успяхме да направим оптимална подготовка. В момента работим върху силата, скоростта и издръжливостта в последните пет препятствия“, обясни той.

Хърделистът посочи и едно от основните си предимства спрямо конкуренцията в Европа.

“Мога много бързо да превключвам ритъма и това е един от ключовите фактори. Видя се и на националното първенство до 20 години, когато успях да се откъсна след второто препятствие“, каза младият атлет.

Той разкри повече и за психическата устойчивост, която смята за една от най-силните си черти: “Хладнокръвието ми започна да се изгражда през 2024 година, когато участвах в първото си по-голямо състезание при по-възрастните. Тогава нямаше очаквания към мен и това ме държеше спокоен. Постепенно свикнах с напрежението и вече нямам проблеми в психически план“.

По отношение на най-големите си успехи до момента, той открои сребърния медал от Eвропейското първенство в Тампере и националния рекорд от 13.31 сек, който е най-бързото бягане на българин в дисциплината.

