София прие приобщаващ спортен лагер

В периода 15–17 май 2026 г. София беше домакин на международния спортен лагер #BeActiveTogether – вдъхновяваща инициатива, посветена на приобщаването, приятелството и активното участие чрез спорт. Лагерът събра участници от България и Гърция, включително хора с интелектуални затруднения, треньори, социални работници, доброволци и координатори на проекта. Събитието беше организирано от Асоциация за развитие на българския спорт в партньорство с AETOI Thessalonikis в рамките на проект #BeActiveTogether, съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз и с любезното домакинство на Национална спортна академия „Васил Левски“. В продължение на три незабравими дни участниците преживяха силата на спорта като универсален език, който създава увереност, радост и истински човешки връзки отвъд всички бариери. Ключова роля изигра и екипът от доброволци на АРБС, както и експертите в областта на Адаптираната физическа активност и спорта от НСА „Васил Левски“, които допринесоха със своя професионализъм за качественото провеждане на спортните дейности и създаването на безопасна и подкрепяща среда за всички участници.

Програмата на лагера съчета спорт, работа в екип и културни преживявания на различни емблематични места в София. Активностите започнаха с приобщаващ баскетболен 3x3 турнир в Национална спортна академия „Васил Левски“, който събра 40 участници с интелектуални затруднения от България и Гърция, състезаващи се рамо до рамо в атмосфера на подкрепа, отборен дух и взаимно уважение. Атлетите от България, които взеха участие в турнир #BeActiveTogether бяха представители на СК „Обединен спорт за всички“ и 95 СУ "Проф. Иван Шишманов"'.

Вторият ден продължи с боулинг активност, насочена към сътрудничество и социално взаимодействие, последвана от адаптираните стартове в Национална спортна академия „Васил Левски“ в рамките на атлетически турнир „Нови звезди“, който бе организиран на изключително високо ниво от спортен клуб КЛАСА и директорът на турнира – доц. Пламен Нягин. Повече от 60 участници се включиха в дисциплините тласкане на гюле, 100 м и 200 м, празнувайки усилието, постоянството и личните постижения, а не единствено състезателния резултат. Събитието показа как адаптираният и масовият спорт могат да създават равни възможности всеки да се почувства част от отбора и да покаже своя потенциал. В адаптираните стартове взеха участие: СКЛА "Черно море-2005", СК СОП Спорт Самбо за развитие, ЦСОП "П.Р.Славейков", СК Обединен спорт за всички, СК Съни кидс, СК "Единство и инклузия", СК БГ и спорт за всички, СК Адаптирани спортове, Сдружение Иновация, СК Златен отбор, СК АФАС

В последния ден международната група участва в #BeActiveTogether Sofia City Challenge – интерактивна градска активност, насърчаваща работата в екип, комуникацията, опознаването и междукултурния обмен, докато участниците заедно откриваха духа и историята на София. По време на лагера участниците от България и Гърция споделиха не само спортни активности, но и емоции, истории, смях и незабравими моменти, които показаха истинския смисъл на приобщаването. За много от участниците с интелектуални затруднения международният лагер беше уникална възможност да пътуват, да създадат нови приятелства и да почувстват принадлежност към една по-широка европейска общност.

Проект #BeActiveTogether продължава да показва как спортът може да бъде мощен инструмент за социално включване, овластяване и активно участие в обществото. Чрез международна мобилност, адаптирана физическа активност и споделени преживявания инициативата допринася за изграждането на по-отворена, подкрепяща и приобщаваща Европа за хората с интелектуални затруднения. За повече информация относно проекта и неговите дейности посетете: www.beactivetogether.org