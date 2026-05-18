Димитър Панделиев: Фокусът ми е върху Балканиадата

Националът Димитър Панделиев се цели в силно представяне на Балканиадата във Волос през юни. 19-годишният варненец имаше впечатляващо участие на Националния шампионат в зала през февруари, където триумфира на 400 и 800 м, както и на отборната щафета на 4х400 м.

“Тази година фокусът ми пада върху Балканиадата (б.а във Волос), както и в Националния шампионат за мъже и жени. Целта ми е най-вече да се запазя здрав и догодина вече да се целим в Европейското първенство за под 23 години“, разказа родният талант пред каналите на БФЛА.

Той бе част от лагера в Габрово, провел се по-рано тази пролет: “Трябва да работя много върху бързината си, тъй като тя ми куца засега. Но имаме 2 месеца на разположение, така че смятам, че ще се справим.“

Панделиев разкри и с кои свои постижения се гордее най-силно: “Най-много Балканската титла при юношите до 20 години, както и класирането Европейско първенство, тъй като много малко лекоатлети са успявали да го направят на 800 м.“



