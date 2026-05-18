Защо Моли Сайдъл се оттегли от маратона и процъфтява в планинското бягане: Просто вече не беше забавно

  • 18 май 2026 | 11:48
Олимпийската медалистка Моли Сайдъл споделя как планинското бягане е съживило кариерата ѝ и какво предстои на Western States 100. Тя е била развълнувана да види толкова много бегачи да се представят отлично на маратона в Бостън, но признава, че лудостта на маратонската подготовка не ѝ липсва.

Бронзовата медалистка от олимпийския маратон в Токио се оттегли от състезателното шосейно бягане миналата година и оттогава съживи себе си и кариерата си по планинските пътеки. И според нея тази промяна е трябвало да се случи отдавна.

Сайдъл се сблъсква с редица предизвикателства след олимпийския си медал през 2021 г. – включително стрес фрактури и проблеми с психичното здраве – и особено след последното си участие в голям световен маратон през 2023 г., когато завършва осма (2:23:07) на маратона в Чикаго. Счупена капачка на коляното и частично скъсано пателарно сухожилие я принуждават да се оттегли от олимпийските квалификации на САЩ за маратона през 2024 г. и тя така и не успява да се възстанови напълно, за да тренира пълноценно през останалата част от годината.

В комбинация с негласния натиск да оправдае резултат, определящ кариерата, който малцина бегачи постигат, Сайдъл е била готова да продължи напред и да остави маратонската сцена зад гърба си.

“Просто вече не беше забавно“, споделя тя. “Наистина е трудно да поддържаш това ниво в маратона. Това е стръмен връх, на който трябва да останеш. Имах нужда от промяна. Имах нужда от нещо различно.“

С три силни ултрамаратонски състезания зад гърба си още през 2026 г., навлизането ѝ в състезателното планинско бягане се оказва по-успешно от очакваното. Тя вече си е спечелила място на Western States 100 на 27 юни – най-престижното планинско състезание в САЩ – където със смирение се надява да се бори за място в топ 10.

Откриването на планинското бягане

Планинските пътеки привличат Сайдъл още от тийнейджърските ѝ години като изгряваща бегачка в Уисконсин, когато работи за Ice Age Trail Alliance и редовно навърта километри със съотборниците си от гимназията в парковете Lapham Peak State Park и Neshota Park. Впоследствие тя става четирикратна шампионка на NCAA с отбора на Notre Dame и професионална атлетка, която заема второ място на олимпийските квалификации на САЩ за маратон през 2020 г. в Атланта при дебюта си на 26.2 мили. Но дори с успехите си на пистата и шосето, бягането по планински пътеки продължава да я интригува.

Интересът ѝ се възражда с преместването ѝ във Флагстаф, Аризона, през 2021 г. и започва да нараства, когато участва в планинските състезания Speedgoat Mountain Races 20K в Юта през 2022 и 2023 г. Тя споделя, че любопитството ѝ към ултрамаратоните се засилва още повече, докато прави дългите си бягания по пътеките във Флагстаф.

След като договорът ѝ с Puma изтича в края на 2024 г., Сайдъл си взима почивка, за да се отдръпне напълно, като през цялото време планира целенасоченото си преминаване към състезания по планински пътеки.

Снимки: Gettyimages

