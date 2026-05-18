Близо 350 деца от Перник и региона ще вземат участие в деветото издание на лекоатлетическия турнир "Trelleborg и децата на Перник"

  • 18 май 2026 | 16:53
Близо 350 деца от Перник и региона ще вземат участие в деветото издание на лекоатлетическия турнир „Trelleborg и децата на Перник“, съобщи треньорката от клуба домакин Милка Михайлова на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Перник. Състезанието ще се проведе на стадион „Металург“ на 27 май (сряда) с начален час 10:00 ч. и ще бъде под надслов „Бягай с усмивка“.

Секретарят на Община Перник Иво Симеонов каза, че е чест за девета поредна година администрацията в града да бъде партньор на инициативата.

“В турнира е заложен старт за деца с увреждания, радвам се, че тези малки съкровища по този начин намират място в нашия живот. Отправям адмирации към Милка Михайлова за това, а и за труда и усилията, които полага, за да реализира този турнир“, каза още Симеонов.

На пресконференцията присъства и финансовият директор на компанията за производство на силиконови изделия и генерален спонсор на проявата Екатерина Мангейна.

“Да бъдеш спонсор на подобна инициатива не е достатъчно, изисква се подкрепа от местното управление. Изказвам благодарност и към Милка Михайлова, че отново събра сили да организира този турнир. Пожелавам успех на всички участници“, каза още Мангейна.

На състезанието за поредна година ще пристигнат участници от Цариброд (Сърбия), както и от с. Кладница и детска група от детската градина във Владая, съобщи още лекоатлетката Милка Михайлова.

Целта на инициативата е децата да обикнат бягането като начин на забавление. Тя допълни, че по традиция стартовете ще започнат с най-малките – децата от детските градини. След това дистанциите са разпределени според възрастовите групи до момичета и момчета от 7. клас – съответно 600 м и 800 м.

Всички участници ще получат сувенири от състезанието, а победителите на първите три места – медали. Краят на турнира ще бъде поставен с голяма торта за всеки участник, добави Михайлова.

Около 30 ще бъдат доброволците, които ще обезпечат безпроблемното провеждане на турнира, съобщи треньорката от клуб „Милка Михайлова“.

