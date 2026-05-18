Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg"
  3. БФЛА стартира национална обиколка за изготвяне на карта на лекоатлетическата инфраструктура

  • 18 май 2026 | 11:30
БФЛА стартира национална обиколка за изготвяне на карта на лекоатлетическата инфраструктура

Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) стартира мащабна обиколка на страната, която ще продължи до края на месец май. В рамките на тези близо две седмици представители на централата ще посетят над 30 града, за да се запознаят на място със състоянието на лекоатлетическата инфраструктура в различните региони.

Основната цел е да бъде изготвена подробна карта на всички налични писти, зали и съоръжения в страната – както тези в добро състояние, така и обектите, които се нуждаят от реконструкция, модернизация или изцяло ново развитие. Подобна инициатива досега не е реализирана в българската лека атлетика.

“Искаме да направим реална карта на атлетическата инфраструктура в България, за да имаме ясна представа кой град от какво има нужда. Надявам се след края на тази обиколка вече да разполагаме с конкретна информация за всяко място, в което има лекоатлетически клуб – какво е изградено, какво липсва и какво трябва да бъде подобрено. Само така можем да подредим приоритетите и да насочим усилията си там, където има най-голяма необходимост. Насърчаваме клубовете от цялата страна, които имат нужда от подобряване на инфраструктурата, да се свържат с нас, за да ги включим в графика на срещите“, заяви президентът на БФЛА Георги Павлов.

Той подчерта, че процесът ще бъде дълъг и ще изисква координация между федерацията, държавата, общините и спортните клубове.

Кипиегон не бърза да се завърне към коронната си дисциплина 1500 метра

Световната шампионка в овчарския скок Кодъри започна сезона на открито с победа

Маринела Нинева: Не вярвах, че ще постигна това днес

Ива Иванова и Ивайло Вълев са победителите в Маратона на приятелството в Плевен

Джейк Уайтман: Винаги съм чувствал, че има още какво да доказвам

С празнична програма в НСА бе отбелязан Денят на българския спорт

