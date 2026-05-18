Почина химикът, създал неоткриваемия стероид THG

Патрик Арнолд, създателят на допинг субстанцията тетрахидрогестринон, известна още като THG и "clear", използвана за подобряване на спортните постижения и разпространяван от лабораторията БАЛКО в началото на новия век, почина на 59-годишна възраст в Гилфорд, Кънектикът. Причините за смъртта му остават неизвестни.

Арнолд изгражда кариера, която трудно може да бъде класифицирана. Завършил химия в университета в Ню Хейвън, той се движи между лабораторни изследвания, спортни добавки, ранни интернет форуми за бодибилдинг и област на биохимични иновации, която в крайна сметка се сблъсква с правилата на професионалния спорт.

Името му остава трайно свързано със случая БАЛКО – федералното разследване, започнало през 2003 г. срещу калифорнийската лаборатория Bay Area Laboratory Co-Operative, която снабдява елитни спортисти със стероиди. Арнолд разработва THG, известен като „the clear“ – дизайнерски стероид в течна форма, който се прилага под езика и по онова време не се открива при антидопинговите тестове.

Скандалът достига до водещи фигури в американския спорт – от олимпийската шампионка по лека атлетика Марион Джоунс и колегите й Си Джей Хънтър, Тим Монтгомъри, до бейзболните звезди Бари Бонд и Джейсън Джамби, колоездачката Тами Томас и играчите от НФЛ Дейна Стъбълфийлд и Бил Романовски, превръщайки лабораторния случай в спортно и съдебно земетресение.

През 2006 г. федерален съдия осъжда Арнолд на три месеца затвор и три месеца домашен арест за заговор за разпространение на анаболни вещества. Години по-късно той твърди, че е бил поставен в центъра на обществения и правен отговор. „Аз бях човекът, който направи неоткриваемите вещества, така че бях смятан за огромна мишена, казва Арнолд в подкаст за химия през 2023 г. - Нямаше смисъл да се боря с гнева на федералното правителство.“

Според PricePlow, които цитират адвоката Рик Колинс, Арнолд е отхвърлил сделка, която би го принудила да сътрудничи на антидопинговите власти и да свидетелства срещу спортисти. Вместо това той избира да излежи кратка присъда, отколкото да се превърне в свидетел срещу тези, които са използвали неговите съединения. Колинс обобщава това решение с думите, че Арнолд „е избрал да излежи кратък период в затвора, вместо да приеме сделка, в която ще трябва да се среща с антидопингови служители и да доносничи за спортисти“.

Преди BALCO, Арнолд вече е променил пазара на добавки с андростендион – прохормон, който той помага да се популяризира в САЩ. Веществото влиза в светлината на прожекторите през 1998 г., когато е открито в шкафчето на бейзболиста Марк МакГуаър по време на преследването му на рекорда за най-много хоумръни в един сезон в Мейджър лийг бейзбол. Субстанцията е забранена през 2004 г. от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) и от професионалния бейзбол.

През същия период и в следващите години други продукти, свързани с работата му, като 1-AD, 6-OXO и DMAA, засилват влиянието му на пазара на добавки за изграждане на мускули и предтренировъчни стимуланти.

Неговите братя Стивън и Джон предлагат пред The Athletic по-личен поглед върху кариерата му. Джон го описва като човек, воден от откритията, а не от политиката в спорта. „Той винаги се стремеше към следващия пробив“, казва той. „Моралният му компас беше: „Тук става въпрос за наука, политиката е работа на някой друг“.“ Той също така обяснява до каква степен брат му е експериментирал върху себе си: „Опитното зайче за тестване на продуктите беше собственото му тяло.“

Братята му представят и образ на Арнолд, далеч от личното обогатяване. Те твърдят, че не е бил мотивиран от пари, оставял е неосребрени чекове и че федералните разследвания срещу него са нанесли сериозни щети на лабораторията му. Арнолд никога не се е женил и не е имал деца, посвещавайки по-голямата част от живота си на професионалната си дейност.

След случая BALCO, Арнолд продължава да работи в областта на изследванията и разработките на съединения, свързани с храненето, здравето и спортните постижения. В следващите години той се интересува от кетогенната диета, екзогенните кетони, епилепсията, мускулната атрофия и дълголетието. Изследователят Доминик Д'Агостино обобщава за The Atlantic значението на сътрудничеството си с него в областта на кетоните: „Патрик е причината цялата ми изследователска програма да съществува в момента.“

В интервю през декември 2023 г. Арнолд признава, че регулаторната среда е затворила пътя, който го е отличавал най-много. „Няма място за химик, който да идентифицира, разработва, синтезира... тези нови съединения. Точно там аз блестях. Нуждата от това вече не съществува", казва той. „

В семейния некролог той е описан като син, брат, чичо и приятел с „остър интелект и неуморна страст към откритията“.