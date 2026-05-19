  3. Бягането на 5000 метра при мъжете ще бъде акцентът на Диамантената лига в Осло

  • 19 май 2026 | 13:29
Някои от най-добрите бегачи на дълги разстояния в света ще застанат на старт в дисциплината 5000 метра за мъже по време на кръга от Диамантената лига в Осло на 10 юни.

Двукратният шампион от Диамантената лига Бериху Арегани, олимпийският бронзов медалист Грант Фишер и европейският рекордьор Андреас Алмгрен оглавяват състав от световна класа за турнира Bislett Games, който включва 10 от 15-те най-бързи бегачи от миналия сезон.

Етиопецът Арегави спечели титлата в Диамантената лига през 2021 г. и 2024 г. и в момента е класиран на седмо място в света.

Американецът Фишер спечели бронз на 5000 и 10 000 метра на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. и е настоящият световен рекордьор на 3000 и 5000 метра в зала.

Шведът Алмгрен постигна първата си победа в Диамантената лига със стил през миналия сезон, разбивайки европейския рекорд на родна земя в Стокхолм.

Те ще се изправят пред сериозна конкуренция в Осло, като в стартовия списък влизат още световният сребърен медалист Исаак Кимели, кениецът Джейкъб Кроп, американецът Нико Йънг и етиопците Бирхану Балеу и Биням Мехари.

Снимки: Gettyimages

